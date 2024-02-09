Украинцы и русские являются братским народом, как бы западные лидеры ни пытались убедить в обратном и разъединить их. С таким заявлением выступил глава администрации Харьковской области в подконтрольной России части региона Виталий Ганчев в беседе с РИА Новости.

«Мы по-прежнему один народ», — утверждает он.

По мнению Ганчева, западные элиты на протяжении десяти лет постоянно пытаются разъединить народы Украины и России и столкнуть их друг с другом. Эскалации напряжения особенно поспособствовал госпереворот на Украине в 2014 году, а текущая ситуация схожа с гражданской войной, считает он.

«Людей запутали, задурили голову, и нужно время, чтобы, так скажем, «вернуть их в сознание», — полагает глава региональной администрации.

В заключение Ганчев выразил уверенность, что братские народы со временем примирятся.

В апреле Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в Пасхальном послании выразил надежду на дарование «прочного и справедливого мира» народам России, Украины и Белоруссии.

Ранее в США пришли к выводу, что примирение Украины с Россией неизбежно.