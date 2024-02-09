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В Новосибирской области нашли мать и пятилетнюю девочку, которые пропали в январе

В Новосибирске обнаружили пропавших в январе ребенка и ее мать

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Александр Кряжев/РИА Новости

В Новосибирской области обнаружили обездвиженных мать и дочь, которые пропали в начале года. Об этом сообщает управление СК РФ по региону.

Женщина и пятилетняя девочка исчезли в период с 20 по 23 января. В последствии первую обнаружили на территории Тогучинского района, вторая оказалась в Новосибирском районе.

Правоохранители оперативно задержали причастного к исчезновению мужчину. Им оказался 31-летний житель региона. При этом 23 января подозреваемый улетел в Казахстан. Его быстро объявили в международный розыск.

Уже 25 января мужчину задержали в Казахстане. На данный момент проводятся мероприятия для экстрадиции подозреваемого в Россию.

На данный момент продолжается расследование. Специалисты устанавливают обстоятельства произошедшего.

Ранее в Волгограде мать и двое маленьких детей отравились угарным газом.

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