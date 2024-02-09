Кадыров испытал шок от реакции американцев на интервью с Путиным

Глава Республики Чечни Рамзан Кадыров посмотрел интервью американского журналиста Такера Карлсона с российским президентом Владимиром Путиным и остался шокирован реакцией граждан США на вышедший материал. Своими впечатлениями он поделился в Telegram-канале.

«После выхода интервью мне стала интересна реакция простых американцев. <...> Эта реакция — шокирующая», — написал глава региона.

По мнению Кадырова, для американских обывателей простые истины, которые россияне знали с самого начала проведения спецоперации, стали подлинным откровением. Он также отметил, что в зарубежных средствах массовой информации, «годами очернявших образ Путина» после публикации беседы с российским лидером случилась настоящая истерика.

«Мне <...> жалко западную аудиторию, которая стала заложником своих же псевдолиберальных <...> СМИ», — резюмировал глава Чечни.

Интервью Такера Карлсона с Владимиром Путиным привлекло серьезный интерес в мировом медиапространстве. Западные СМИ в основном восприняли интервью в штыки, ополчившись на Карлсона за предоставление Путину площадки для транслирования российской позиции по Украине. Как отреагировали в мире на разговор российского лидера с журналистом из США — в материале «Газеты.Ru».

Ранее американский сенатор восхитился интервью Путина Карлсону.