Студент КФУ рассказал, что после дебатов с Мизулиной ему не угрожали отчислением

Студент Казанского федерального университета, вступивший в спор с главой «Лиги безопасного интернета» Екатериной Мизулиной из-за ее деятельности, рассказал «Газете.Ru», что после лекции не получал замечаний или угроз от руководства вуза или кого-либо еще. Аркадий Зайцев считает, что держался достойно в дебатах с Мизулиной, а его точку зрения поддерживают многие.

«После дебатов мне не угрожали [отчислением]. Да и вряд ли это на самом деле возможно, учитывая общественную поддержку. Я бы сказал, что в рамках «дебатов», у которых нет точного регламента, где у меня забрали микрофон, где я был в конкурентах не только у Мизулиной, но и у двух ребят, которых вытащили на сцену, я держался достойно. Трудно судить, кто победил. Это же скорее не история работы по изменению убеждений соперника. Здесь ни я, ни Екатерина Михайловна ничего друг другу не докажем. Это скорее работа со зрителем. И я только смог сильнее убедиться, что согласных с позицией, высказанной еще Владиславом Даванковым, много. Про мое же отношение к главе «Лиги безопасного интернета» скажу так: я не считаю, что все ее поступки являются правильными. Моя позиция не изменилась в ходе спора», — сказал Зайцев.

Он также подтвердил, что стал доверенным лицом главы фракции «Новые люди» Владислава Даванкова на выборах президента 2024. Ранее политик обратился к Зайцеву с соответствующим предложением в своем Telegram-канале.

Глава «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина 9 февраля выступила с лекцией перед студентами КФУ. Один из учащихся казанского вуза Аркадий Зайцев вступил с ней в диалог и упрекнул за деятельность организации.

«Многие граждане покинули страну ровно из-за того, что начинается история с доносами вновь», — ответил Зайцев.

Он также напомнил о «законе Мизулиной», который вносила в Госдуму фракция «Новые люди». Проект предлагает отправлять на 100 часов обязательных работ доносчиков, которые ради медийной выгоды пишут заявления в правоохранительные органы.

Сама Мизулина заявила, что обратиться в ее организацию может любой гражданин. Все сообщения передают в полицию, а далее в суд, который назначает экспертизу. Только после этого решается вопрос о штрафах.

Ранее Екатерина Мизулина поспорила со студентом екатеринбургского вуза о судьбе блогера Дани Милохина.