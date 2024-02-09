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Мошенники обещали устроить москвича в администрацию президента за €100 тысяч

Baza: в Москве аферисты предложили мужчине должность в АП за €100 тысяч

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Shutterstock

В Москве мужчина едва не отдал мошенникам крупную сумму денег за то, чтобы они якобы устроили его в администрацию президента. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

Москвич хотел получить хорошую должность, поэтому с помощью связей решил найти тех, кто поможет ему с устройством. В результате неизвестные пообещали устроить его в администрацию президента за €100 тыс. (около 10 миллионов рублей).

Мошенники длительное время обсуждали с мужчиной план. В какой-то момент москвич понял, что его пытаются обмануть и связался со следователями.

Подозреваемых задержали во время передачи денег в ресторане. Как полагают сотрудники СК, у подозреваемых изначально не было возможности устроить москвича на должность.

Ранее в Казани мужчина лишился двух квартир и сбережений после беседы с мошенниками.

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