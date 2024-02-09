Омбудсмен заявил о смерти призванного в ВСУ инвалида с эпилепсией

Инвалид с эпилепсией, мобилизованный в ВСУ, умер в первый день службы. Об этом рассказал украинский уполномоченный по правам человека Дмитрий Лубинец в Telegram-канале.

«В ходе мониторинга сети интернет нашел информацию о мобилизации территориальным центром комплектования Одесской области гражданина Украины с инвалидностью, болел эпилепсией и скончался в воинской части в первый же день службы», — говорится в посте омбудсмена.

По его словам, он взял на контроль досудебное расследование по этому делу. Также омбудсмен отметил, что прокуратура ведет расследование о проведении необходимого медосмотра военнообязанного и неприменении должностными лицами воинской части необходимой медицинской помощи.

Лубинец подчеркнул, что для недопущения подобных правонарушений в будущем он обратился в соответствующие органы с требованием обязательного соблюдения законодательства во время проведения мобилизационных мероприятий.

До этого уполномоченный по правам человека на Украине Лубинец подверг критики закон о мобилизации.

Ранее Лубинец выступил против притеснения русскоговорящих граждан.