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Meta* заблокировала соцсети верховного лидера Ирана

CNN: Meta заблокировала соцсети верховного лидера Ирана за нарушение правил

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Supreme Leader/WANA/Reuters

Компания Meta (признана в России экстремистской и запрещена) заблокировала аккаунты верховного лидера Ирана Али Хаменеи в принадлежащих ей соцсетях Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) и Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) из-за высказываний, несоответствующих правилам площадок. Об этом сообщил телеканал CNN.

«Instagram и Facebook удалили аккаунты верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи на фоне эскалации конфликта на Ближнем Востоке», – отмечает вещатель.

В сообщении говорится, что Хаменеи писал в своих соцсетях сообщения в поддержку палестинского движения ХАМАС и высказывания против Израиля.

Отмечается, что политика Meta не позволяет организациям или частным лицам публиковать призывы к насилию. Также запрет касается всех, кто прославляет, поддерживает или представляет организации, назначенные правительством Соединенных Штатов террористическими, отметил телеканал.

До этого стало известно о приказе лидера Ирана избегать военного столкновения с США.

Ранее Хаменеи призвал арабские страны разорвать отношения с Израилем.

*  признана в России экстремистской и запрещена
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