Лучшие российские студенты станут проводниками поездов на Всемирном фестивале молодежи

Студенты-проводники будут сопровождать участников Всемирного фестиваля молодежи по направлениям «Адлер-Москва» и «Казань-Адлер» — 45 победителей из 17 регионов РФ выбрали по результатам конкурса, организованного российскими студенческими отрядами совместно с АО «Федеральная пассажирская компания». Об этом сообщили организаторы фестиваля.

Сопровождать и обеспечивать комфорт гостей ВФМ-24 изъявили желание 400 кандидатов, но отбор прошла лишь десятая часть.

Первый заместитель председателя комитета Государственной Думы по молодежной политике, председатель правления российских студенческих отрядов Михаил Киселев выразил уверенность в том, что студенческие отряды проводников обеспечат высокий уровень сервиса всем гостям Всемирного фестиваля молодежи.

«Все участники этого отряда прошли конкурсный отбор и профессиональное обучение. Но самое главное, что у каждого из них есть огромное желание стать частью этого масштабного события в нашей стране и достойно встретить всех наших гостей», — рассказал Киселев.

Он отметил, что отряды проводников — одно из самых популярных направлений для подработки среди студентов.

«Уже в этом году будет трудоустроено 12 тыс. студентов, обеспечивающих летние пассажирские перевозки, благодаря совместной программе с АО «Федеральная пассажирская компания»», — уточнил Киселев.

Первый рейс отправится 19 февраля, поездки продолжатся до 12 марта.

Всемирный фестиваль молодежи пройдет на федеральной территории «Сириус» в марте 2024 года. В нем примут участие 20 тыс. российских и иностранных школьников и студентов — молодых лидеров в сфере образования, науки, международного сотрудничества, культуры, волонтерства и благотворительности, спорта, бизнеса, медиа.