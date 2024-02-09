Газета.Ru в Telegram
Размер текста
А
А
А

Лучшие российские студенты станут проводниками поездов на Всемирном фестивале молодежи

Проводниками поездов на ВФМ-24 станут 45 лучших студентов из 17 регионов России

close
100%
Пресс-служба федеральной территории Сириус

Студенты-проводники будут сопровождать участников Всемирного фестиваля молодежи по направлениям «Адлер-Москва» и «Казань-Адлер» — 45 победителей из 17 регионов РФ выбрали по результатам конкурса, организованного российскими студенческими отрядами совместно с АО «Федеральная пассажирская компания». Об этом сообщили организаторы фестиваля.

Сопровождать и обеспечивать комфорт гостей ВФМ-24 изъявили желание 400 кандидатов, но отбор прошла лишь десятая часть.

Первый заместитель председателя комитета Государственной Думы по молодежной политике, председатель правления российских студенческих отрядов Михаил Киселев выразил уверенность в том, что студенческие отряды проводников обеспечат высокий уровень сервиса всем гостям Всемирного фестиваля молодежи.

«Все участники этого отряда прошли конкурсный отбор и профессиональное обучение. Но самое главное, что у каждого из них есть огромное желание стать частью этого масштабного события в нашей стране и достойно встретить всех наших гостей», — рассказал Киселев.

Он отметил, что отряды проводников — одно из самых популярных направлений для подработки среди студентов.

«Уже в этом году будет трудоустроено 12 тыс. студентов, обеспечивающих летние пассажирские перевозки, благодаря совместной программе с АО «Федеральная пассажирская компания»», — уточнил Киселев.

Первый рейс отправится 19 февраля, поездки продолжатся до 12 марта.

Всемирный фестиваль молодежи пройдет на федеральной территории «Сириус» в марте 2024 года. В нем примут участие 20 тыс. российских и иностранных школьников и студентов — молодых лидеров в сфере образования, науки, международного сотрудничества, культуры, волонтерства и благотворительности, спорта, бизнеса, медиа.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами