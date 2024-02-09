В Киеве переименовали улицу Булгакова

Депутаты Киевского городского совета переименовали улицу, названную в честь родившегося в Киеве знаменитого русского писателя Михаила Булгакова, дав ей новое название — в честь грузинского актера и певца Вахтанга Кикабидзе. Об этом сообщает пресс-служба столичного горсовета.

По словам заместителя мэра украинской столицы, секретаря горсовета Владимира Бондаренко, данное решение было принято в рамках национальной кампании по дерусификации. Таким образом Киев продолжает избавляться от топонимов, которые якобы «искажают национальное сознание украинцев».

Заммэра Киева утверждает, что в столице Украины не должно остаться никаких названий, связанных с Россией и «ее советским и имперским прошлым». В публикации поясняется, что в конце жизни Кикабидзе неоднократно выступал с антироссийскими лозунгами и поддерживал Украину после госпереворота в 2014 году.

Накануне мэр Львова Андрей Садовой переименовал улицы Репина и Федорова. Улицу в честь первопечатника Ивана Федорова назвали улицей Федоровича, а улицу в честь художника Ильи Репина переименовали в улицу Рипына (Ріпина).

Демонтаж памятников, связанных с российской и советской историей, а также переименования улиц начались на Украине в 2015 году. В республике активно начали демонтировать памятники императрице Екатерине Второй, полководцу Александру Суворову, поэту Александру Пушкину, героям Великой Отечественной войны и т.д.

Ранее мэр Киева анонсировал переименование Воздухофлотского проспекта.