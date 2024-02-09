Британец опубликовал в соцсетях фотографии с угнанными автомобилями и был арестован

В Англии вор опубликовал в соцсетях фотографии с угнанными машинами и был арестован, пишет Daily Star.

Томас Дэвис, как сообщают в полиции, причастен к 35 угонам автомобилей, которые совершал вместе с друзьями. Как правило, мужчина с подельниками крал люксовые машины, а потом хвастался в соцсетях, публикуя фотографии с добычей.

Кроме того, британец охотно ездил на угнанных машинах, а однажды был задержан полицией, когда врезался в здание за рулем чужого авто. После этого Томас оказался за решеткой, а следствие по его делу длилось несколько лет.

Дэвис и подельники на прошлой неделе были признаны судом виновными в угоне, сговоре в целью совершения кражи и в краже со взломом. Он был приговорен к трем годам и 10 месяцам тюремного заключения.

«Их преступления оказали разрушительное воздействие на их жертв, как по стоимости потерянных ими вещей, так и по психологическому воздействию», — заявили в полиции.

Ранее полицейские арестовали грабителя, оплатившего заказ в McDonald's украденной картой.