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В Подмосковье завели уголовное дело после массовой драки на складе Wildberries

МВД: дело о хулиганстве завели после драки на подмосковном складе Wildberries

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Полиция Московской области возбудила уголовное дело по факту массовой драки, произошедшей на складе Wildberries в подмосковной Электростали между работниками маркетплейса и охранниками. Об этом заявила начальник пресс-службы областного главка МВД РФ Татьяна Петрова, сообщает РИА Новости.

«Следователем по факту нарушения общественного порядка на территории складского комплекса возбуждено уголовное дело по статье 213 УК РФ «Хулиганство», – сказала Петрова.

Массовая потасовка произошла в ночь на 8 февраля. По данным правоохранительных органов, было установлено 13 активных нарушителей общественного порядка, их провели на допрос. Отмечается, что причиной драки могло стать обвинение в воровстве.

В компании отметили, что сотрудников, принявших участие в массовой драке, незамедлительно уволят.

Ранее сообщалось, что в Омске мужчина подрался с сотрудником Ozon из-за некачественного товара.

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