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Во Львовской области жены мобилизованных перекрыли дорогу

«Захид»: жены мобилизованных во Львовской области вышли на митинг

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Игорь Маслов/РИА «Новости»

Украинское издание «Захид» пишет, что в селе Далява Львовской области на западе страны жены мобилизованных украинцев вышли на акцию протеста с требованием осуществить ротацию.

Издание опубликовало фото и видео, на которых видно, что протестующие перекрыли дорогу, в результате образовалась пробка. Женщины в руках держат транспаранты с требованиями осуществить ротацию их родственников. По информации журналистов, жены утверждают, что их мужья находятся в зоне боевых действий порядка 22 месяцев.

14 ноября в Новосибирске и Челябинске родственники мобилизованных не смогли получить разрешения на проведения митингов. Родственники мобилизованных рассказали о пришедшем из мэрии города официальном отказе на проведение мирного собрания.

8 февраля оперативный штаб Ленинградской области ограничил проведение митингов и прочих протестных акций из-за угрозы терактов и провокаций.

Ранее Минобороны РФ назвало число россиян с отсрочкой от мобилизации.

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