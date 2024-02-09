Фонд «Защитники Отечества» вручил первое удостоверение ветерана боевых действий бойцу ЧВК

Фонд «Защитники Отечества» помог бывшему бойцу ЧВК «Редут» Сергею Соболеву получить удостоверение ветерана боевых действий. Об этом сообщает пресс-служба фонда.

В фонде уточнили, что после демобилизации у бывшего участника частной военной компании возникли сложности в оформлении статуса ветерана боевых действий. Он обратился с проблемой в получении документа к президенту России Владимиру Путину в ходе прямой линии.

Отмечается, что глава государства поручил восстановить права таких бойцов. Фонд «Защитники Отечества» помог подготовить необходимые документы бойцу и его боевым товарищам. Первым удостоверение получил Соболев. Также документ вручили еще четверым бывшим участникам ЧВК «Вагнер». Всего на рассмотрении комиссии находятся более 8 тысяч заявлений.

По словам председателя «Защитников Отечества» Анны Цивилевой, главным принципом работы фонда является справедливое отношение ко всем защитникам Отечества.

«Очень важно, чтобы все герои имели равные права и получали одинаковое внимание со стороны государства, чтобы все они могли получать положенные выплаты и другие меры поддержки», — сказала она.

Церемония вручения удостоверений прошла в региональном филиале фонда. В ней приняли участие губернатор региона Андрей Травников, заместитель губернатора Сергей Нелюбов, зампред правительства — министр региональной политики Андрей Клюзов, а также руководитель филиала фонда Владимир Шевелев.

Как отметил Травников, благодаря позиции президента вернувшиеся ветераны боевых действий имеют право на получение поддержки от государства.

«В нашем регионе выстроена система и алгоритм выдачи удостоверений. Уже несколько десятков бывших бойцов ЧВК «Вагнер» получили этот документ. В первую очередь это стало возможным благодаря фонду «Защитники Отечества» и его председателю Анне Цивилевой», — сказал он.

Отмечается, что филиал фонда в Новосибирской области также окажет помощь этим ветеранам СВО в получении мер социальной поддержки и положенных льгот.