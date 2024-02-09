Семья из Флориды утверждает, что на их крышу упал обломок самолета

В США жители дома утверждают, что на их крышу упал обломок самолета, пишет CBS News.

Сара и Фабиан Лима из Флориды рассказали, что заметили на крыше своего дома металлический обломок длинной около двух метров. Сначала супруги не понимали, что это такое, однако при детальном осмотре детали пришли к выводу, что это часть самолета, похожая на дверь.

«Не слышал, чтобы в этом районе у самолетов отваливались двери, но это моя единственная версия», — добавил мужчина.

Кроме того, Фабиан и Сара уверяют, что все время сидят дома, и они не слышали характерного грохота при падении детали. Группа инспекторов Федерального управления гражданской авиации посетила дом супругов, чтобы сфотографировать объект и спустить его на землю.

В полиции сообщили, что расследование дела продолжается.

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