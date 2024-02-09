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В Финляндии планируют увеличить срок проживания для гражданства

Срок проживания в Финляндии для гражданства предлагают увеличить до восьми лет

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Илья Питалев/РИА Новости

Министерство внутренних дел Финляндии предлагает увеличить срок проживания для получения гражданства страны до восьми лет. Об этом сообщает ТАСС.

«Согласно предложению, срок проживания, необходимый для получения финского гражданства, будет увеличен с нынешних пяти до восьми лет», — следует из сообщения ведомства.

До этого официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что власти Финляндии «пренебрегают принципами демократии», обращаясь к политике коллективного Запада по противостоянию всему русскому. По ее словам, нынешние финские власти лишь на словах привержены ценностям свободы, демократии и незыблемости частной собственности, а в действительности же «готовы ими безоглядно пренебречь».

27 января в Финляндии рабочая группа начала изучение закона о запрете на покупку недвижимости в стране для граждан России, о чем объявил финский министр обороны Антти Хяккянен.

Захарова напомнила, что решений по новому ограничению прав граждан РФ со стороны Хельсинки пока не принято, но обратила внимание, что оно противоречит действующим финским законам.

Ранее президент Финляндии спрогнозировал трудности на границе с Россией.

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