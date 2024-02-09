В Роспотребнадзоре оценили риски от коронавируса для жизни

Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что значимого риска для жизни и базового состояния здоровья людей коронавирус на сегодняшний день не несет. Ее слова передает РИА Новости.

Попова предупредила, что волны заболеваемости коронавирусом еще будут, какими они будут — зависит от множества факторов. Она подчеркнула, что в текущий момент рост заболеваемости есть, но не наблюдается значимого количества ежесуточных и еженедельных зарегистрированных заболеваний.

Глава Роспотребнадзора подчеркнула, что сейчас никто никого не принуждает носить маски, так как болезнь протекает нетяжело и заражается небольшое количество людей.

До этого в пресс-службе Роспотребнадзора рассказали, что ситуация в России по кори спокойная, в прошлом году удалось справиться с распространением болезни, сейчас фиксируются лишь единичные случаи. Кроме этого, там пояснили, что подъемы заболеваемости корью отмечаются каждые четыре-шесть лет, и это произошло в 2023 году, на что накладывается прошедшая волна коронавируса.

Ранее россиянам рассказали, как на 100% защититься от кори.