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Подросток из Уфы получил штраф за пропаганду ЛГБТ* из-за накрашенных черных губ

В Уфе школьника оштрафовали за пропаганду ЛГБТ из-за накрашенных губ

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Shutterstock

В Уфе школьник получил штраф за пропаганду ЛГБТ («Международное общественное движение ЛГБТ» признано экстремистским и запрещено на территории РФ) после вечеринки со сверстниками. Об этом сообщает «Осторожно, новости».

Инцидент произошел на дне рождения одной из участниц. На кадрах, выложенных в соцсети, заметно, как подростки едут в лимузине. Они пьют танцуют и веселятся.
Один из гостей, 16 летний школьник, пришел на вечер в темной одежде и с черной помадой на губах.

После того, как видео появилось в соцсетях, молодой человек извинился и заявил, что накрасился ради «поднятия статистики».

Ситуацией заинтересовались в полиции. После проверки кадров школьника оштрафовали по статье о пропаганде ЛГБТ. Троих родителей участников вечеринки также оштрафовали, но по статье о неисполнении родительских обязанностей.

Ранее бренд «Лэтуаль» закрасил радужные гривы единорогов на косметике.

*  «Международное общественное движение ЛГБТ» признано экстремистским и запрещено на территории РФ
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