Политолог рассказал о поддержке правительством отечественной гражданской авиации

Гражданская авиация продолжает оставаться востребованным видом транспортного сообщения. В масштабах России — это самый удобный и быстрый способ передвижения и коммуникации между регионами, считает политолог, член экспертного клуба «Дигория» Кирилл Котов.

Эксперт подчеркнул, что специалисты в сфере гражданской авиации трудятся по широкому спектру направлений от пилотирования, связи и диспетчерского сопровождения полетов до технического обслуживания воздушных судов и обеспечения авиационной безопасности.

«Профессионализм, ответственность и любовь к своему делу работников гражданской авиации обеспечивают комфорт авиаперевозок, повышая их доступность и привлекательность для пассажиров», — заявил Кирилл Котов.

Он напомнил о том, что еще в первой половине прошлого года пассажиропоток российских авиакомпаний увеличился на 18% по сравнению с 2022 годом, что примерно соответствует показателям доковидного периода.

Более того, уточнил политолог, даже в течение 2023 года этот показатель продолжил увеличиваться: по результатам отчетного периода Минтранс опубликовал данные, в соответствии с которыми годовой пассажиропоток за 2023 составил 105 млн человек, превысив тем самым плановый показатель на 2 млн пассажиров.

«Цифра вполне сопоставима с 2021 годом, когда услугами авиаперевозок воспользовались 111 млн пассажиров», — добавил Кирилл Котов.

Знаковой особенностью развития гражданской авиации член экспертного клуба «Дигория» назвал расширение внутренней транспортной сети с целью поддержки региональных авиакомпаний, а также адресное финансирование наиболее востребованных маршрутов.

В качестве примера он привел соответствующую программу поддержки, которая реализуется на Дальнем Востоке, где авиаперевозки становятся все доступнее благодаря созданию дополнительных маршрутов.

«Для того, чтобы граждане России могли беспрепятственно преодолевать внушительные расстояния, путешествовать, видеться с близкими, а бизнес — сохранять и поддерживать привычные логистические цепочки и наращивать товарные поставки, требовалось обеспечить дополнительные факторы поддержки и стимулирования отрасли в условиях санкционного давления», — отметил политолог.

Он указал, что по инициативе президента РФ Владимира Путина была оперативно разработана и утверждена комплексная программа развития авиационной отрасли до 2030 года, в соответствии с которой в течение обозначенного периода правительство выделит 770 млрд рублей на поддержку отрасли.

По части импортозамещения на этот год запланирован первый полет и запуск серийных поставок самолетов МС-21 полностью на российских системах, что также открывает новые возможности при комплектации обновленного авиапарка, констатировал политолог.

9 февраля в России отмечается День работника гражданской авиации.