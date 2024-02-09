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Burger King согласился выпустить воппер по рецепту нейросети Сбера

Burger King выпустит воппер по рецепту GigaChat за 100 тысяч лайков

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Варвара Гертье/РИА «Новости»

Сеть быстрого питания Burger King выпустит воппер по рецепту нейросети Сбера GigaChat, если запись о рецепте наберет 100 тыс. лайков.

«Нейросеть проанализирует все сочетания ингредиентов, найдет лучшие и придумает идеальный рецепт бургера. Если этот пост наберет 100 000 лайков, мы предоставим GigaChat наш ресторан для отработки рецепта первого в мире AI Воппера, а потом запустим его во всех БК», — говорится в сообщении Telegram-канала «Бургер Кинг Россия».

Напомним, ранее Burger King в США предложил $1 млн за создание нового рецепта бургера с использованием искусственного интеллекта.

После этого нейросеть Сбера GigaChat отправила компании письмо с предложением стать основной нейросетью для генерации рецепта нового бургера.

На сегодняшний день сервисом GigaChat пользуются более 2,5 млн человек.

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