Burger King согласился выпустить воппер по рецепту нейросети Сбера

Сеть быстрого питания Burger King выпустит воппер по рецепту нейросети Сбера GigaChat, если запись о рецепте наберет 100 тыс. лайков.

«Нейросеть проанализирует все сочетания ингредиентов, найдет лучшие и придумает идеальный рецепт бургера. Если этот пост наберет 100 000 лайков, мы предоставим GigaChat наш ресторан для отработки рецепта первого в мире AI Воппера, а потом запустим его во всех БК», — говорится в сообщении Telegram-канала «Бургер Кинг Россия».

Напомним, ранее Burger King в США предложил $1 млн за создание нового рецепта бургера с использованием искусственного интеллекта.

После этого нейросеть Сбера GigaChat отправила компании письмо с предложением стать основной нейросетью для генерации рецепта нового бургера.

На сегодняшний день сервисом GigaChat пользуются более 2,5 млн человек.