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Россиянам объяснили, как не нарваться на мошенников при поверке счетчиков воды

Эксперт Костянов: делать поверку счетчиков могут только аккредитованные компании

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Евгений Одиноков/РИА Новости

У организации, которая занимается поверкой счетчиков воды, обязательно должна быть аккредитация. Об этом «Москве 24» рассказал заместитель исполнительного директора НП «ЖКХ Контроль» Андрей Костянов.

«Поэтому, прежде чем вызывать какую-то компанию, стоит проверить ее на сайте Росаккредитации, чтобы не стать жертвой мошенников. Организация, которая аккредитована соответствующим образом, обязана передавать результаты поверок в государственную информационную систему «Аршин», — уточнил эксперт.

Помимо этого, он рекомендует гражданам обратиться в управляющую компанию с просьбой посоветовать надежную организацию для проверки счетчиков. Костянов подчеркнул, что чаще всего те компании, перед которыми стоит такая задача, самостоятельно не ищут клиентов, потому что у них и без этого большая запись.

«Поэтому, если вам спустя пять минут после того, как вы набрали в компанию, настойчиво перезванивают и говорят, что они готовы поверить прибор учета, меня бы это заставило задуматься», — заключил он.

В начале февраля Андрей Костянов говорил, что россияне, которые обнаружили неверные начисления за жилищно-коммунальные услуги, могут обратиться за разъяснениями в управляющую компанию.

Ранее в кабмине РФ спрогнозировали переломный год для отрасли ЖКХ.

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