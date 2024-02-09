Врач рассказала, каких продуктов стоит избегать для здоровья зубов

Для поддержания здоровья зубов стоит избегать кислых и сладких продуктов, поскольку они способствуют разрушению эмали и развитию кариеса. Об этом в интервью РИАМО сообщила врач-стоматолог-терапевт АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Елена Смолярчук.

«Для поддержания здоровья зубов важно не только чистить их, но и следить за своей диетой. Уменьшение потребления сладостей и употребление пищи богатой кальцием способствует укреплению зубов», — рассказала Смолярчук.

Также она посоветовала дважды в год посещать стоматолога для профилактических осмотров.

Главный внештатный специалист-стоматолог Депздрава Москвы Игорь Золотницкий до этого посоветовал чистить зубы два раза в день по две-три минуты. Причем утром делать это лучше до завтрака.

Вечером, по его словам, зубы необходимо чистить перед сном, после последнего приема пищи. В этом случае можно снизить риск развития кариеса, пояснил Золотницкий.

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