Организаторы «Игр Будущего» призвали покупать билеты у официальных продавцов

Организаторы международного турниры «Игры Будущего» предупредили желающих приобрести билеты на соревнования об участившихся в сети случаях продажи билетов перекупщиками.

По данным организаторов, мошенники приобретают оригинальные билеты, делают копию штрих-кода, а затем реализуют его несколько раз.

«Мы стараемся сделать наш турнир наиболее доступным для зрителей, как онлайн, так и оффлайн. Любой желающий должен иметь возможность посмотреть на «Игры Будущего», — сказал руководитель «Игр Будущего» Игорь Столяров.

Он напомнил, что единственными продавцами на предстоящий фиджитал-турнир в Казани является официальный сайт «Игр Будущего» и национальный билетный оператор Kassir.ru.

Напомним, международный мультиспортивный турнир «Игры Будущего» пройдет в Казани с 21 февраля по 3 марта.