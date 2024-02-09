Призвавший одеть Родину-мать активист заявил, что с ним согласны туркмены и продавцы

Башкирский активист Расул Ахияретдинов, которого возмутили «откровенно торчащие соски» скульптуры «Родина-мать зовет!» в Волгограде, пожаловался на травлю в соцсетях. После обращения к президенту Владимиру Путину с призывом прикрыть монументу «срамные места» на личных страницах активиста появились многочисленные негативные комментарии и угрозы. В комментариях в СМИ с ним тоже не согласны.

Ахияретдинов заявил «Газете.Ru», что удивлен такой реакции людей. По его словам, в Волгограде якобы регулярно поднимается вопрос о «немножко вызывающем» памятнике. Записать свое обращение активист решил после того, как на откровенный вид Родины-матери ему пожаловались продавцы в магазине и делегация из Туркменистана.

«Поднимался этот вопрос всегда: что Родина-мать выглядит немножко вызывающе. Как священники, так и мусульмане, духовенство, говорят, что было бы хорошо, если бы она выглядела поскромнее. Дня два назад я заезжал в комплекс на Мамаев курган. Там была делегация из Туркменистана, мы поговорили, они тоже говорят, что женщина выглядит вызывающе. Заходил в магазин, у продавцов спрашивал. Они говорят, что, да, действительно, было бы хорошо [прикрыть]. Все-таки это мать, а не просто произведение искусства. Я решил записать это обращение. Потому что если быть искренним, то на момент непосредственного разговора с людьми ни одного, вот клянусь, ни одного человека не встретил, кто сказал бы «оставьте как есть». Я выложил и смотрю — столько негатива. Мне поступают угрозы и звонки: «мы тебя найдем, убьем. Я защищаю мать, а не порочу ее. Ребята, если вы уж поняли по другому, я что могу поделать?» — сказал Ахияретдинов

Активист объяснил, что регулярно встречает в соцсетях посты с издевательствами над Родиной-матерью и просто не мог «пройти и не сказать об этом».

«Я ведь не против того, что она там стоит. Вообще нет никаких претензий, кроме того, что я хотел просто защитить мать как родину. Есть скульптура «Стоять насмерть», чуть ниже стоит, там мужчина с голым торсом. Но голый торс мужчины и голый торс женщины не равны. Я не видел в интернете издевательств по поводу памятника с голым торсом мужчины. А вот кто ни приедет туда (к Родине-матери) — все фотографируются. Кто-то палец подставит, кто-то пощекочет. Ну разве такое допустимо?» — отметил он.

Житель Башкирии также заявил, что Родина-мать принадлежит не только волгоградцам, а мнение жителей города, по его словам, «необъективно».

«Не совсем правильно, что мы обращаемся только к волгоградцам. Вот как раз-таки в мнение волгоградцев, я думаю, самое необъективное. Мой дед пришел с ранениями, единственный, кто смог прийти с этой войны. До единого все полегли на поле боя. Мой дед единственный, кто смог прийти с этой войны, пожил, а когда родился мой отец — умер. Очень тяжело был ранен, очень тяжело проживал. Мне есть дело до моей родины, потому что я тоже генетически участвовал в этих войнах. То есть мой дед тоже пролил свою кровь, и вся моя родня была убита в этом бою. Говорить о том, что это только дело волгоградцев — это неправильно, поэтому потому что вся Россия воевала — и Родина-мать не волгоградцев. Она наша. Она нам тоже принадлежит», — заключил он.

8 февраля активист из Башкортостана Расул Ахияретдинов обратился к президенту с просьбой переделать главную скульптуру мемориального комплекса на Мамаевом кургане «Родина-мать зовет!» авторства советского скульптора Евгения Вучитича. Активист выразил мнение, что одежда на монументе выглядит слишком откровенно и провокационно — а «люди ходят и смотрят на ее грудь». Ахияретдинов считает, что на Родину-мать не нужно надевать хиджаб, но можно «надеть платочек на плечи или руки».

Ранее СК задержал россиянку Агафонову в аэропорту за ролик с монументом Родина-мать.