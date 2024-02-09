В США ручей стал молочным из-за поломки на коровьей ферме

В США появился молочный ручей из-за поломки канализации на ферме, пишет Inside Edition. Местные власти уверяют, что это не принесет вреда окружающей среде.

Вода в одном из ручьев Вирджинии стала молочной после поломки канализации на коровьей ферме. По словам специалистов, из-за этого отработанное молоко, которое должно было уйти в сточные воды, вылилось в окружающую среду.

Местные пожарные не знают, сколько молока вылилось в ручей, но экологи уверяют людей, что в результате инцидента окружающая среда не пострадала, а цвет ручья скоро вернется к нормальному состоянию.

На самой ферме пока не сообщили, что стало причиной аварии и будет ли предприятие оштрафовано за инцидент.

Ранее в США с отколовшейся льдины спасли более 120 рыбаков. До прибытия спасателей рыбакам пытался помочь прохожий, он попытался вытащить их на каноэ.