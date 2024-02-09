С нефтяной платформы в Мексиканском заливе произошла утечка паров метана

Мексиканская государственная энергетическая компания Pemex в прошлом году выбросила огромные объемы метана с нефтяной платформы в Мексиканском заливе, при этом выбросы происходили даже после предупреждения со стороны ООН об опасности для экологии региона. Об этом сообщает Reuters.

По информации агентства, спустя несколько месяцев после того, как стало известно о двух крупных утечках метана с платформы Zaap-C в 2022 году, на объекте все еще наблюдались крупные выбросы газа. При этом Pemex отрицала какие-либо утечки на платформе и не комментировала новые данные ООН.

Reuters отмечает, что сокращение утечек метана на нефтегазовых месторождениях — один из самых дешевых и эффективных способов снизить изменение климата в краткосрочной перспективе. И Мексика входит в число многих стран, которые обязались сократить выбросы метана.

До этого сообщалось, что специалисты из Соединенных Штатов в Туркменистане разрабатывают план снижения выбросов метана.

Ранее исследователи предупредили о риске мощных парниковых выбросов из-за «огненного льда».