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Врач рассказала, как правильно есть фрукты, чтобы похудеть

Врач Серебрякова: чтобы похудеть, фрукты стоит есть в первой половине дня

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Freepik.com

Желающим сбросить лишний вес стоит употреблять фрукты в первой половине дня, поскольку они содержат сахар. Такой совет в интервью РИАМО дала врач-терапевт АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Оксана Серебрякова. Также, по ее словам, в рационе худеющих должны быть нежирные продукты, цельные злаки, белок и здоровые жиры.

«Правильное питание — это не скудная диета, а сбалансированное питание. Например, частое употребление свежевыжатых фруктовых соков может вызвать развитие сахарного диабета, способствовать набору лишнего веса. То же самое касается и фруктов. Поэтому тем, кто хочет похудеть, — употреблять фрукты в первой половине дня», — сказала врач.

Также она посоветовала пить достаточное количество воды и избегать обильного употребления соли.

Диетолог-консультант, заместитель директора АНО НИЦ «Здоровое питание» Алексей Кабанов до этого отмечал, что зеленый чай может улучшить работу сердца и сосудов, а также будет полезен для профилактики сердечно-сосудистых заболеваний.

По его словам, этот напиток поможет снизить давление, улучшить кровоток и придать бодрость. Еще один полезный продукт — свекла, отметил эксперт. Она уменьшает уровень холестерина в крови и способствует улучшению работы желудочно-кишечного тракта. Масла в составе чеснока могут улучшить кровоток и нормализовать давление, имбирь — очистить организм и улучшить состояние сосудов, добавил диетолог.

Ранее врач объяснила, стоит ли есть хлеб на ночь.

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