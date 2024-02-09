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Врач объяснил, какие действия нельзя совершать после приема пищи

Врач Гинзбург: сразу после приема пищи не стоит ложиться спать

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freepik.com

Сразу после приема пищи не стоит заниматься физическими нагрузками или ложиться спать. Об этом «Москве 24» рассказал врач-диетолог Михаил Гинзбург.

По его словам, если после еды заниматься спортом, особенно силовыми его видами и единоборствами, можно навредить здоровью.

«После еды желудок переполнен, и во время занятий спортом возможны какие-то его смещения, ущемления», — отметил Гинзбург.

Если лечь спать сразу после обеда, ужина или перекуса, качество сна будет значительно снижаться, предупредил врач.

«То есть в принципе спать-то можно, просто сон будет плохой», — заключил он.

Врач-нутрициолог, блогер «Одноклассников» Татьяна Рыбакова до этого рассказала «Газете.Ru», что голод после еды может сохраняться из-за нехватки белка, пищевых волокон. По ее словам, они помогают надолго сохранить ощущение сытости. Белком богаты мясо, рыба, яйца, молочные продукты, орехи и бобовые. Источником пищевых волокон выступают овощи, фрукты, цельные зерна и бобовые, добавила она.

Из-за стола голодными встают и те, у кого не хватает жидкости в организме — наш мозг часто путает жажду с голодом, отметила врач. Кроме того, чувство сытости не приходит из-за стресса и быстрого поедания.

Ранее россиянам дали советы по уходу за зубами во время обеденного перерыва.

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