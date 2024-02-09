Россиянам рассказали, как снизить калорийность пиццы

Чтобы снизить калорийность пиццы, в нее стоит добавлять нежирный белок (филе курицы, индейки) вместо копченостей. Такой совет в беседе с РИАМО дала врач-диетолог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Марьяна Джутова. Также она рекомендовала добавлять овощи и зелень.

«Попробуйте пиццу с цветной капустой или нутом, в них больше клетчатки и растительных белков. Если вам нравится классическая корочка, попробуйте использовать цельнозерновое тесто вместо белого», — посоветовала диетолог.

Также, по ее словам, снизить калорийность пиццы помогут нежирные сорта сыра (до 10%).

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