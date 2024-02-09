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Россиянам рассказали, как снизить калорийность пиццы

Диетолог Джутова посоветовала добавлять в пиццу нежирное мясо

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пресс-служба ресторана Sempre

Чтобы снизить калорийность пиццы, в нее стоит добавлять нежирный белок (филе курицы, индейки) вместо копченостей. Такой совет в беседе с РИАМО дала врач-диетолог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Марьяна Джутова. Также она рекомендовала добавлять овощи и зелень.

«Попробуйте пиццу с цветной капустой или нутом, в них больше клетчатки и растительных белков. Если вам нравится классическая корочка, попробуйте использовать цельнозерновое тесто вместо белого», — посоветовала диетолог.

Также, по ее словам, снизить калорийность пиццы помогут нежирные сорта сыра (до 10%).

Ко Всемирному дню пиццы, который отмечается 9 февраля, аналитики сервиса Яндекс Еда выяснили, какие именно виды этого блюда заказывают россияне с доставкой из ресторанов и кафе.

Сообщается, что в 2023 году пицца «Пепперони» вошла в топ-10 самых популярных блюд сервиса. На ее долю приходилось более четверти всех заказов с пиццей, на долю «Маргариты» — 13%, а на «Четыре сыра» — 11%.

Ранее в Италии открылась «пиццерия ужасов».

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