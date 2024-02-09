Большинство россиян заявили о доверии Владимиру Путину

Большинство (80%) россиян скорее доверяют президенту России Владимиру Путину. Об этом свидетельствуют результаты опроса Фонда общественного мнения (ФОМ), проводившегося со 2 по 4 февраля 2024 года.

При этом опрос показал, что 81% респондентов скорее хорошо оценивают работу главы государства. Скорее плохо работу президента оценивают 8%, а 11% опрошенных затруднились ответить.

Согласно исследованию, скорее доверяют Путину 80% россиян. В свою очередь, на вопрос о доверии главе государства 11% респондентов ответили, что скорее доверяют ему, а 9% затруднились ответить.

Отмечается, что еженедельный опрос проводился «ФОМнибус». В нем приняли участие 1,5 тысячи человек старше 18 лет из 104 населенных пунктов в 53 субъектах России.

Опрос проводился методом интервью по месту жительства респондента. Статпогрешность не превышает 3,6%.