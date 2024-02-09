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Во Внуково задержали организатора поджога дома участника СВО

СК: организатор поджога дома участника СВО в Подмосковье задержан во Внуково

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Алексей Филиппов/РИА Новости

Сотрудники силовых структур задержали организатора поджога подмосковного дома участника специальной военной операции (СВО). Об этом заявила старший помощник руководителя областного главка Следственного комитета РФ Ольга Врадий, сообщает ТАСС.

«Сегодня в аэропорту Внуково при попытке бегства задержан подозреваемый в организации поджога домовладения участника специальной военной операции», – сказала Врадий, добавив, что сейчас со злоумышленником работают следователи.

Отмечается, что в январе двое жителей Московской области по указанию собственника управляющей компании угрожали расправой и поджогом дома супруге участника спецоперации, требуя вернуть деньги, которые муж, по их словам, взял в долг. Женщина, ничего не знавшая о финансовых проблемах супруга, отказалась.

15 января преступники сдержали обещание и подожгли дом. Женщине удалось выбраться из горящей постройки через окно второго этажа. Жилье выгорело полностью, огонь также повредил два автомобиля хозяйки.

Полиция по горячим следам смогла задержать двух исполнителей преступления, однако организатор скрылся и был объявлен в розыск.

Ранее мигрант был задержан по подозрению в поджоге машины россиянки после конфликта на дороге.

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