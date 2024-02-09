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75% россиян заявили о токсичной обстановке на работе

НСН: 75% увольняющихся с работы из-за токсичности сотрудников – женщины

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Shutterstock

Большинство сотрудников российских компаний готовы уволиться с работы из-за токсичных отношений – об этом заявил 71% участников соответствующего опроса. При этом 75% из них признались, что на их работе токсичность присутствует в той или иной форме, передает НСН результаты исследования консалтинговой компании «Культура Инноваций».

Респонденты признались, что токсичная обстановка ситуации сказывается на продуктивности – об этом сообщили более половины респондентов. Так, чаще всего сотрудники сталкиваются с ней в форме несоблюдения правил и договоренностей (28%), чуть реже – неспособности к конструктивному диалогу (27%).

Четверть опрошенных пожаловались на агрессию, грубость в коллективе, 23% – на обесценивание результатов труда.

Исследователи полагают, что причинами токсичной обстановки на работе могут быть вызваны стрессом, низким уровнем энергии, а также хаосом и отсутствием прозрачности.

Напомним, эксперты рекомендуют россиянам не увольняться сразу в случае выгорания, а выявить причину выгорания и найти решение.

Ранее психолог рассказала, как правильно общаться с токсичными людьми.

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