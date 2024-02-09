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В Кремле не успели ознакомиться с докладом по погибшим в Мариуполе

Песков: не успели ознакомиться с докладом Human Rights Watch по Мариуполю

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Alexander Ermochenko/Reuters

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в ходе брифинга сказал, что в Кремле не успели ознакомиться с докладом Human Rights Watch по погибшим мирным жителям Мариуполя.

«Не успели с ним ознакомиться, мы не знаем, насколько можно считать достоверной эту информацию», — ответил Песков на вопрос журналиста.

В докладе Human Rights Watch говорится, что в ходе российско-украинского конфликта в Мариуполе «жертвами ударов российских войск по гражданским объектам стали как минимум 8 тысяч гражданских».

«Много гражданских людей погибло от рук неонацистов, которые пытались оборонять Мариуполь тогда. Они использовали гражданских как живой щит, расстреливали в спину. Это мы знаем, и это известно доподлинно», — добавил представитель Кремля.

Согласно открытым источникам, «Human Rights Watch» — это международная неправительственная организация со штаб-квартирой в США, она занимается мониторингом, расследованием и документированием нарушений прав человека более чем в 70 странах мира.

Осенью 2022 года Human Rights Watch выпустила расследование, в котором говорилось, что украинские войска применяли кассетные снаряды при бомбардировках Изюма и его окрестностей. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в ЕС предложили способ мирного разрешения конфликта на Украине.

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