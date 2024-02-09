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Появились подробности о стрельбе на рынке в Грузии

МВД Грузии: четыре человека погибли в результате стрельбы на рынке в Рустави

Четыре человека погибли в результате стрельбы на рынке в Рустави (город в 11 километрах к юго-востоку от Тбилиси). Об этом сообщается на сайте министерства внутренних дел Грузии.

Утром 9 февраля радио Sputnik сообщило, что неизвестный открыл стрельбу на рынке Рустави.

По данным грузинской полиции, огонь открыл мужчина 1988 года рождения. Он произвел несколько выстрелов. Среди погибших дядя подозреваемого, работавший на рынке, ранения получил и его двоюродный брат.

Пострадавшего госпитализировали. Подозреваемого задержали на месте.

Следствие продолжается.

6 февраля сообщалось, что в турецком Стамбуле мужчина и женщина напали на людей перед зданием суда Чаглаяна. По данным журналистов, пара смогла ранить из огнестрельного оружия шестерых человек, в том числе троих полицейских. Однако нападавших удалось ликвидировать.

Ранее в России подросток с пистолетом пришел в чужую школу и приказал классу встать на колени.

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