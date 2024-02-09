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Россиянам расскажут, как сократить расходы на коммуналку

«Лента.ру» запустила проект о льготах и компенсациях от государства

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Алексей Сухоруков/РИА «Новости»

Интернет-издание «Лента.ру» (входит в медиахолдинг Rambler&Co) при поддержке Института развития интернета запустила проект «Имеешь право», в рамках которого россиянам объяснят, какую помощь от государства они могут получить.

В первом блоке «Жилье и ЖКХ» россиянам расскажут, как не платить за вывоз мусора во время отпуска или командировки, как вернуть часть денег за отделку квартиры в новостройке и платить по квитанциям на 30-50% меньше.

Обо всех льготах и компенсациях рассказывается в формате текста, картинок и анимированных видео.

Напомним, с 1 июля 2024 года в России произойдет индексация платы за жилищно-коммунальные услуги, в результате чего оплата за услуги увеличится от 4% до 15% в зависимости от региона.

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