В Грузии мужчина открыл стрельбу на рынке Рустави, есть раненые

Неизвестный в Грузии открыл стрельбу на рынке в городе Рустави. Об этом сообщило радио Sputnik.

Город находится в 40 км от Тбилиси.

По данным издания, несколько человек получили ранения.

Другие подробности инцидента пока не сообщаются.

6 февраля в Стамбуле мужчина и женщина напали на людей перед зданием суда Чаглаяна. По данным журналистов, пара смогла ранить из огнестрельного оружия шестерых человек, в том числе троих полицейских. Однако нападавших удалось ликвидировать.

Министр внутренних дел Али Ерликая заявил, что полицейские уже установили, что стрелявшими оказались члены террористической организации «Революционная народно-освободительная партия-фронт».

До этого вооруженный пистолетом мужчина захватил в заложники водителя грузовика около автотрассы в 100 км от Стамбула и потребовал встречи с главой МВД Турции Али Ерликая.

Ранее в России подросток с пистолетом пришел в чужую школу и приказал классу встать на колени.