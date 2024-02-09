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Сотрудники СБУ приехали в Киево-Печерскую лавру для обысков

Адвокат Чекман: сотрудники СБУ приехали в Киево-Печерскую лавру для обысков

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SOPA Images/Global Look Press

Сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) рано утром 9 февраля прибыли в Киево-Печерскую лавру, чтобы провести там обыск. Об этом сообщил в Telegram-канале адвокат Никита Чекман, выступающий в интересах Украинской православной церкви (УПЦ) и лавры.

С чем конкретно связаны эти действия СБУ, Чекман не уточнил.

Ситуация вокруг Киево-Печерской лавры обострилась после того, как министерство культуры Украины весной 2023 года уведомило каноническую Украинскую православную церковь о расторжении договора аренды монастыря в одностороннем порядке, монахов попросили покинуть лавру 29 марта. С этого времени прихожане и насельники лавры сталкиваются с попытками выселить монахов УПЦ из зданий монастыря, а также с провокациями сторонников раскольничьей Православной церкви Украины (ПЦУ).

Кроме того, в апреле прошлого года наместник монастыря митрополит Вышгородский и Чернобыльский Павел (Лебедь) был отправлен властями под домашний арест. В августе киевский суд удовлетворил иск заповедника «Киево-Печерская лавра» к монастырю об устранении препятствий в пользовании имуществом. После этого закрыли доступ на территорию Нижней лавры для всех посетителей.

Ранее власти Украины раскрыли планы на Киево-Печерскую лавру.

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