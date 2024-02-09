В «Росчайкофе» россиянам рассказали, как не купить поддельный чай

Если в 90-е годы в России возникали проблемы с подделкой чая, то сегодня практически нет шансов нарваться на фальсификат, убежден гендиректор ассоциации «Росчайкофе» Рамаз Чантурия. Как в сегменте дешевой продукции, так и дорогой производство строго контролируется, что исключает возможность продажи подделки, заявил он в беседе с Общественной Службой Новостей.

По словам Чантурии, 95% чая на массовом рынке производится в России на местных фабриках, причем 75% объема занимает продукция пяти компаний, находящихся под присмотром контролирующих организаций.

«Это одна из форм гарантии. Когда рынок состоит из импортной и локальной продукции, тут всегда есть много разных способов чего-нибудь «схимичить». А когда у вас все фабрики как на ладони, то, если какая-то из них начнет что-то нарушать и будет на этом поймана, дойти до нее какому-нибудь Роспотребнадзору не составит никакого труда», — пояснил эксперт.

Он также исключил возможность продажи фальсификата в отдельном магазине, подчеркнув, что договориться о поставке будет невозможно, так как они обеспечиваются товарами из распределительных центров федеральных сетей.

Дорогой чай из Китая занимает малую часть рынка и продается не через розничные каналы, а через интернет и в специализированных магазинах, добавил специалист. Завозят его в ограниченных количествах, а подделать такой чай также никто не будет, так как это никому не выгодно, заключил Чантурия.

Напомним, ранее в «Росчайкофе» спрогнозировали рост цен на чай и кофе. Это связано с резким увеличением сроков доставки грузов и стоимости логистики из-за ситуации в Красном море.

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