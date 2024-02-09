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В Госдуме призвали предоставлять родителям военных отпуск одновременно с ними

Депутат Лантратова: родители военных должны уходить в отпуск одновременно с детьми

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Александр Кряжев/РИА Новости

Родителям военных необходимо предоставить право уходить в отпуск одновременно с детьми, проходящими военную службу. С таким предложением выступила депутат Госдумы Яна Лантратова, передает RT со ссылкой на копию письма, направленного главе Минтруда Антону Котякову.

При возвращении домой в отпуск военнослужащие рассчитывают повести со своими близкими родственниками как можно больше времени. При этом не все они женаты и для многих такими людьми являются родители, объяснила Лантратова свою инициативу.

По словам депутата, граждане в своих обращениях к ней рассказывают, что родителям военным часто отказывают в предоставлении отпусков одновременно с сыновьями. По этой причине военнослужащие, возвращаясь в семью на недолгое время после тяжелой службы, проводят отпуск без них.

Лантратова сообщила, что для предотвращения подобных ситуаций готовит изменения в федеральное законодательство, которое позволит закрепить право на отпуск родителей и супругов военнослужащих одновременно с ними. Парламентарий призвала министра рассмотреть эту инициативу и представить позицию министерства.

Напомним, ранее в Госдуме также призвали ввести отпуск длительностью 10 суток для военнослужащих, который они могли бы получить при рождении ребенка. С таким предложением выступил депутат Иван Сухарев, который также предлагал добавить неделю отпуска мобилизованным, имеющим детей.

Ранее военного, опоздавшего из отпуска на неделю, приговорили к четырем годам колонии-поселения.

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