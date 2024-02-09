Движение по улице Черняховского и дублеру Ленинградского проспекта в Москве восстановлено

Движение транспорта по дублеру Ленинградского проспекта и улице Черняховского на севере Москвы, где произошел масштабный пожар, восстановлено. Об этом сообщает Telegram-канал столичного департамента транспорта.

«Движение по улице Черняховского и по дублеру Ленинградского проспекта восстановлено», — говорится в ведомственном сообщении.

Пожар в жилом доме на улице Черняховского начался на кровле ночью. Изначально площадь возгорания составляла 300 квадратных метров, но позже огонь распространился на площадь до 4 тысяч квадратных метров. Для тушения пожара были задействованы два вертолета.

В настоящее время пожар полностью потушен.

Как пишет ТАСС, этот пожар является самым крупным возгоранием в жилом доме в Москве за последнее время.

Певица Наталья Штурм рассказала журналистам, что чудом спаслась из горящего дома на севере Москвы. Эвакуированные жители также поделились с прессой информацией, что всех желающих разместят в социальной гостинице.

В доме, где начался пожар, давали квартиры писателям и поэтам. Дом относится к ЖСК «Московский писатель». В разные годы в нем были квартиры: Дарьи Донцовой, Беллы Ахмадулиной, Льва Безыменского, Татьяны Бек, Льва Гинзбурга, Александра Галича, Алексея Арбузова и других.

Ранее на нефтеперерабатывающем заводе в Краснодарском крае произошел пожар.