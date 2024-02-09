На нефтеперерабатывающем заводе в Краснодарском крае произошел пожар

Возгорание произошло на территории Ильского нефтеперерабатывающего завода (НПЗ) в Краснодарском крае. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на оперативный штаб региона.

Как сообщается, пламя на текущий момент уже успешно потушено.

В ночь на 9 февраля около 2 часов произошел пожар, однако службы завода оперативно справились с открытым горением к 3 часам ночи. Пострадавших в результате инцидента нет.

На месте происшествия продолжает работу оперативный и экстренный персонал, которые завершают ликвидацию ЧП и проводят расследование для выяснения причины возникновения пожара.

До этого ГУ МЧС по Волгоградской области сообщало о возгорании нефтепродуктов в Красноармейском районе Волгограда на площади 300 кв. метров. Причина произошедшего не уточнялась. По данным Telegram-канала 112, возгорание произошло на территории нефтеперерабатывающего завода «ЛУКОЙЛ-Волгограднефтепереработка». В 7:55 пожар был ликвидирован.

Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров сообщил, что в ночь на субботу в регионе была отражена атака беспилотников. Глава региона рассказал, что силы противовоздушной обороны (ПВО) и средства радиоэлектронной борьбы сбили беспилотные летательные аппараты в Калачевском районе и в районе Заканалья.

Ранее на севере Москвы кровля горящего дома полностью обрушилась.