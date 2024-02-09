На севере Москвы кровля горящего дома полностью обрушилась

На улице Черняховского в Москве произошло полное обрушение кровли жилого дома, который находится в состоянии пожара. Об этом сообщает корреспондент ТАСС с места событий.

Полностью разрушенная кровля обрушилась, и горящие обломки падают вокруг здания, пишет информагентство. Пожарные работают на безопасном расстоянии от дома, соблюдая все необходимые меры предосторожности.

На место происшествия прибыла заместитель прокурора Москвы Яна Старовойтова. Ведомство взяло на себя контроль за выяснением всех обстоятельств возникновения пожара и обеспечением соблюдения прав жильцов этого горящего дома.

Пожар в жилом доме на улице Черняховского начался ночью на кровле. Площадь возгорания изначально составляла 300 квадратных метров, но позже огонь распространился на площадь в 4 тысячи квадратных метров.

Пожару был присвоен третий ранг сложности из пяти возможных. Были эвакуированы около 400 человек, а из пятого подъезда был спасен пожилой мужчина, который не мог самостоятельно покинуть здание — он был в инвалидном кресле.

Для тушения пожара были задействованы два вертолета Ка-32.

Как пишет ТАСС, это стало самым масштабным пожаром в жилом доме в новейшей истории Москвы.

По предварительным данным, пострадавших нет, сообщили в пресс-службе МЧС РФ.

Также Дептранс Москвы сообщил, что перекрыто движение по дублеру Ленинградского проспекта в область. До этого сообщалось, что из-за крупного пожара движение по улице Черняховского перекрыто для работы оперативных и экстренных служб.

Ранее в Прикамье после пожара на газопроводе возбудили уголовное дело.