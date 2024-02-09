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Собянин: все городские службы направлены на помощь пострадавшим от пожара на ул. Черняховского

Собянин сообщил о работе всех городских служб на месте пожара в доме на Черняховского

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Егор Алеев/РИА Новости

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что пожарные принимают все меры по ликвидации пожара в Северном округе. Об этом говорится в его Telegram-канале.

«Жильцам эвакуированных домов оказывается необходимая помощь. Все городские службы на месте», — указывается в сообщении градоначальника.

На текущий момент уже более 400 человек эвакуированы из горящего шестиэтажного дома в Москве.

У загоревшегося здания уже обвалился чердак. Для борьбы с пламенем задействовали авиацию.

ТЦ «Галерея Аэропорт», который находится рядом, открыли для жителей шестиэтажки, чтобы они не замерзли.

По данным Shot, огонь охватил крышу трех зданий, которые построены вплотную друг к другу.

Ранее в Прикамье после пожара на газопроводе возбудили уголовное дело.

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