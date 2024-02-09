Собянин: все городские службы направлены на помощь пострадавшим от пожара на ул. Черняховского

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что пожарные принимают все меры по ликвидации пожара в Северном округе. Об этом говорится в его Telegram-канале.
«Жильцам эвакуированных домов оказывается необходимая помощь. Все городские службы на месте», — указывается в сообщении градоначальника.
На текущий момент уже более 400 человек эвакуированы из горящего шестиэтажного дома в Москве.
У загоревшегося здания уже обвалился чердак. Для борьбы с пламенем задействовали авиацию.
ТЦ «Галерея Аэропорт», который находится рядом, открыли для жителей шестиэтажки, чтобы они не замерзли.
По данным Shot, огонь охватил крышу трех зданий, которые построены вплотную друг к другу.
Ранее в Прикамье после пожара на газопроводе возбудили уголовное дело.