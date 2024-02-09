Два вертолета Ка-32 привлечены к тушению пожара жилого дома на севере Москвы

Два вертолета Ка-32 участвуют в тушении пожара жилого шестиэтажного дома, который загорелся на севере Москвы. Об этом ТАСС рассказали в пресс-службе МЧС.

«К ликвидации пожара направлены два вертолета Ка-32 Московского авиационного центра», — указали в ведомстве.

До этого пресса со ссылкой на очевидцев писала, что огонь с крыши шестиэтажного дома на севере Москвы перекинулся на четыре соседних здания.

«Всех людей эвакуировали в ТЦ «Галерея Аэропорт». Пока информации о пострадавших нет», — сообщил журналистам источник в экстренных службах.

Он также добавил, что на текущий момент среди возможных причин возгорания рассматривается поджог, замыкание электропроводки и неосторожное обращение с огнем.

У загоревшегося здания уже обвалился чердак.

Ранее ученые выяснили, что пожары на Земле ежегодно выжигают превышающую размеры Индии площадь.