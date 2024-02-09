Движение по улице Черняховского в Москве перекрыто из-за пожара

На севере столицы движение транспорта по улице Черняховского перекрыто из-за работ оперативных и экстренных служб при тушении пожара в одном из жилых домов. Об этом говорится в сообщении Telegram-канала московского департамента транспорта.

«Движение по улице Черняховского перекрыто на время работы оперативных и экстренных служб», — указывается в сообщении ведомства.

Водителям и пешеходам рекомендовали выбирать пути объезда.

До этого сообщалось, что загорелась крыша жилого шестиэтажного дома на севере города. Площадь пожара уже выросла до 4 тыс. кв. м.

Идет эвакуация жильцов. Через некоторое время началось обрушение чердака дома — не выдержали несущие балки крыши. Для борьбы с огнем привлечена авиация.

Ранее ученые выяснили, что пожары на Земле ежегодно выжигают превышающую размеры Индии площадь.