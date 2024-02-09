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В ООН заявили, что косовские сербы столкнулись с угрозой физического выживания

Миссия РФ при ООН: в Косово сербы столкнулись с угрозой физического выживания

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Laura Hasani/Reuters

О непосредственной угрозе физического выживания сербского населения в косовском автономном крае заявил первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский. Об этом пишет ТАСС.

По словам российского представителя, проблема достигла таких масштабов, что сербское население столкнулось с прямой угрозой физического выживания. Приштинские власти, как утверждает Полянский, стремятся установить полный контроль над севером края и избавиться от неалбанского населения. По его оценке. это привело к антисербскому террору.

Дипломат предупредил, что в ближайшее время на Балканах может возникнуть еще одна горячая точка, подобная той, что сейчас наблюдается в Газе, «где Израиль пытается выдавить палестинцев».

1 февраля президент Сербии встретился с российским послом на фоне обострения отношений с Косово. Поводом для встречи стало принятое ранее решение Приштины о начале с 1 февраля «переходного периода» с постепенным отказом от хождения на территории анклава сербского динара и переходом на евро. Сроки переходного периода не ограничены.

Накануне власти Сербии назвали актом насилия решение Приштины запретить сербский динар к свободному обращению на территории Косово и Метохии.

Ранее в Косово задержали сына президента Сербии Александра Вучича.

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