Врач рассказал, какие анализы помогут выявить рак на начальной стадии

Для выявления онкологических заболеваний необходимо проходить ежегодную диспансеризацию. Для постановки точного диагноза применяется совокупность физических, лабораторных и инструментальных методов исследования. О них «Газете.Ru» рассказал Антон Иванов, главный врач клиники МАММА, онколог, онкохирург, химиотерапевт, кандидат медицинских наук.

«На основании общего анализа крови можно определить стандартные, пониженные или повышенные уровни различных подгрупп клеток. Обычно это лейкоциты и лимфоциты, реагирующие на развитие злокачественных опухолей. Кроме того,с помощью общего анализа крови можно выявить наличие воспалительных реакций по скорости оседания эритроцитов, что часто встречается при онкологических заболеваниях. Одним из видов анализа крови также является биохимический анализ. Он показывает наличие биохимических маркеров, регулирующих функцию внутренних органов. При отклонениях в работе разных органов, например, печени, поджелудочной железы или почек биохимические маркеры могут увеличиваться. Таким образом, мы можем определить, в каком органе возможно наличие патологии», — объяснил врач.

Следующим шагом является более детальное исследование: изучение генетических маркеров или мутаций раковых маркеров, которые могут указывать на наличие опухоли в организме или ее восприимчивость.

«Самые распространенные методы проведения таких анализов — полимеразная цепная реакция и секвенирование, включая полногеномное секвенирование. Результаты анализа могут обнаружить повреждения в ДНК, что может быть связано как с формированием злокачественных образований, так и с наследственной предрасположенностью к ним. Обнаружение таких маркеров подразумевает необходимость более тщательного контроля за состоянием организма, регулярных медицинских осмотров и консультаций со специалистами», — добавил эксперт.

Ключевую роль в диагностике играют анализы на онкомаркеры.

«Онкомаркеры представляют собой биологические вещества, вырабатываемые самими раковыми клетками. Они могут располагаться как на внешней стороне клетки, так и внутри нее, а также высвобождаться в кровь, периферическую циркуляцию и другие биологические жидкости организма, где их можно обнаружить при проведении анализов. При выявлении повышенных уровней онкомаркеров необходимо обратиться к специалисту для более детального обследования с использованием других методов диагностики, включая компьютерную и магнитно-резонансную томографии, а также PET-сканирование с применением радионуклидных технологий», — сказал медик.

Иммунограмма же является одним из анализов, отражающих состояние иммунной системы организма, позволяя увидеть распределение разнообразных лимфоцитов.

«Лимфоциты – это клетки, которые противостоят вирусам, бактериям и злокачественным клеткам. Выделяют три вида популяции лимфоцитов: Т-клетки, отвечающие за клеточный иммунитет, и Б-клетки, связанные с гуморальным иммунитетом, а также третья популяция лимфоцитов- натуральных киллеров, участвующих в борьбе с раковыми клетками, можно получить обширную информацию о функционировании иммунной системы. Именно их количество в иммунограмме и указывает на настороженность иммунитета. Если доля натуральных киллеров превышает 20%, рекомендуется пройти дополнительное обследование у онколога, так как высокий уровень этих клеток может сигнализировать о потенциальных проблемах с эффективностью иммунной системы, особенно в отношении борьбы с онкологическими заболеваниями», — подчеркнул онколог Иванов.

Могут быть также проведены дополнительные исследования, включая детальный анализ органов путем биопсии, во время которой изучается малый участок ткани органа с целью гистологического изучения клеток.

«Последующий этап диагностики может включать проведение иммуногистохимических исследований, что представляет собой более продвинутый, молекулярный уровень диагностического процесса. Эти исследования направлены на выявление конкретных видов опухолевых клеток и их маркеров, позволяя определить, каким образом они взаимодействуют с клетками иммунной системы и обеспечивая характеризацию самой опухоли», — резюмировал специалист.

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