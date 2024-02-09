Россиянам дали советы по уходу за зубами во время обеденного перерыва

Существует несколько эффективных стоматологических процедур, которые можно провести во время обеденного перерыва, чтобы улучшить здоровье и внешний вид зубов. О них «Газете.Ru» рассказала Анна Лапушкина, стоматолог-гигиенист «Белой радуги».

Первый полезный инструмент — запасная щетка в офисе.

«Поддержание общего здоровья зубов может быть легким и приятным, особенно если вы привыкли очищать зубы после обеда даже на работе. Использование запасной зубной щетки поможет уберечь ваши зубы от кариеса и других проблем. Это простая, но эффективная мера, чтобы удалить остатки пищи и бактерии, поддержать свежесть и здоровье ротовой полости. Регулярная забота о зубах способствует сохранению белоснежной улыбки и общему благополучию организма», — сказала она.

Не лишним будет иметь при себе и стоматологическую нить.

«Зубная нить или флос — это дополнительный аксессуар, который поможет убрать остатки пищи из межзубных промежутков и с поверхности зубов, где обычная зубная щетка не всегда эффективна. Регулярное использование стоматологической нити помогает предотвратить развитие кариеса, заболевание десен и неприятный запах изо рта. Это быстрое и простое, но в то же время эффективное средство для поддержания здоровья зубов и улучшения общего самочувствия», — добавила врач.

Хорошим вариантом будет и пожевать жвачку 5 минут.

«После того, как вы пообедали, на зубах остаются частички пищи, которые вместе со слюной формируют биопленку — питательную среду для бактерий. Следовательно, жевательная резинка нужна не только для свежего дыхания, но и для стимуляции выработки слюны, которая естественным образом очищает зубы от остатков пищи», — подчеркнула специалист.

Кроме этого, после обеда можно выпить воды или прополоскать рот.

«Этот простой шаг поможет избавиться от остатков пищи и снизить уровень кислотности. В результате вы снизите риск развития кариеса и других проблем со здоровьем полости рта», — объяснила специалист.

Врач также рекомендовала не забывать включать овощи и фрукты в свой рацион: яблоки, морковь, сельдерей — все они не только вкусные, но полезные, потому что естественно очищают зубы, удаляя отложения и стимулируя выделение слюны — природного защитного механизма полости рта.

«Однако, чтобы сохранить здоровье улыбки, старайтесь ограничивать потребление сладких и кислых продуктов. Эти продукты могут увеличить риск разрушения эмали зубов и вызвать кариес. Вместо этого употребляйте их с умеренностью и после употребления тщательно чистите зубы. Забота об улыбке начинается с правильного питания», — резюмировала стоматолог.

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