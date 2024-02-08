Россиянин несколько раз ударил таксиста ножом из-за грубых фраз

В Москве таксиста госпитализировали после поездки с одним из клиентов. Об этом сообщает управление МВД по региону.

Водитель получил травмы после того, как подобрал 31-летнего мужчину и его возлюбленную. Как заявил сам подозреваемый, во время поездки ему показалось, что таксист вел себя с ним грубо.

По версии правоохранителей, после этого клиент напал на водителя и нанес ему несколько ударов ножом. В результате мужчина попал в больницу с колото-резаными ранениями.

Самого предполагаемого злоумышленника оперативно задержали. Известно, что ранее он уже был судим. Подозреваемый вину признал.

По факту произошедшего сотрудники СК РФ приняли процессуальное решение.

Ранее в Москве таксист с судимостью напал на пассажира и ограбил его.