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Россиянин несколько раз ударил таксиста ножом из-за грубых фраз

В Москве ранее судимый мужчина напал на таксиста с ножом

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Shutterstock

В Москве таксиста госпитализировали после поездки с одним из клиентов. Об этом сообщает управление МВД по региону.

Водитель получил травмы после того, как подобрал 31-летнего мужчину и его возлюбленную. Как заявил сам подозреваемый, во время поездки ему показалось, что таксист вел себя с ним грубо.

По версии правоохранителей, после этого клиент напал на водителя и нанес ему несколько ударов ножом. В результате мужчина попал в больницу с колото-резаными ранениями.

Самого предполагаемого злоумышленника оперативно задержали. Известно, что ранее он уже был судим. Подозреваемый вину признал.

По факту произошедшего сотрудники СК РФ приняли процессуальное решение.

Ранее в Москве таксист с судимостью напал на пассажира и ограбил его.

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