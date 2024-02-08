Российский пенсионер из ревности попытался поджечь облитую бензином жену

Жителя Татарстана задержали за попытку поджечь супругу. Об этом сообщает управление СК РФ по региону.

Инцидент произошел в Бугульминском районе. По версии правоохранителей, у 65-летнего пьяного мужчины и его супруги произошел словесный конфликт. Во время ссоры глава семьи облил женщину бензином.

«При виде горящей спички женщина выпрыгнула в окно и убежала к соседям, которые обратились в экстренные службы», – сообщает СК.

В отношении мужчины возбудили уголовное дело. На данный момент проводятся все необходимые следственные мероприятия. Сотрудники ведомства устанавливают обстоятельства произошедшего. Они планируют ходатайствовать о заключении фигуранта под стражу.

Ранее в Иркутске россиянин поджег квартиру, машину и мебель и провел день рождения в полиции.