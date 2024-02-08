На Арбатско-Покровской линии метро в Москве восстановили движение поездов

Движение поездов на Арбатско-Покровской линии столичного метрополитена возобновлено. Об этом сообщает пресс-служба департамента транспорта Москвы в Telegram-канале.

«Движение на Арбатско-Покровской линии восстановлено», — говорится в публикации.

Согласно информации ведомства, проезд поездов осуществляется в соответствии со штатным графиком.

Перед этим столичный Дептранс сообщал, что интервалы движения поездов на центральном участке синей ветки метро Москвы были временно увеличены из-за нахождения человека на путях. Так, движение поездов от станции «Курская» до «Киевской» было на некоторое время остановлено.

Некоторое время назад Департамент транспорта столицы сообщал, что в московском метро на Кольцевой линии по часовой стрелке временно увеличивали интервалы движения поездов из-за попадания человека на пути. С увеличенными интервалами следовали и поезда на центральном участке Калужско-Рижской линии.

Ранее в Петербурге пассажир упал на пути в метро.